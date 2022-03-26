Дипломаты РФ направили в МИД Греции ноту по поводу осквернения памятника

Россия направила официальное дипломатическое обращение в МИД Греции. Поводом для ноты стал акт вандализма в отношении памятника российскому флотоводцу Фёдору Ушакову.

На острове Керкира (Корфу) произошло осквернение памятника известному русскому флотоводцу Фёдору Ушакову.

Дипломаты РФ потребовали расследовать инцидент и наказать виновных.

"В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Представители дипмиссии призвали привести облитый красной краской памятник в прежний вид.

"Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах", — отметили в посольстве.

Ранее неизвестные злоумышленники испачкали жёлтой красной мемориал советским воинам, отдавшим жизнь за свободу Греции.