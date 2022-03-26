Россия направила официальное дипломатическое обращение в МИД Греции. Поводом для ноты стал акт вандализма в отношении памятника российскому флотоводцу Фёдору Ушакову.
На острове Керкира (Корфу) произошло осквернение памятника известному русскому флотоводцу Фёдору Ушакову.
Дипломаты РФ потребовали расследовать инцидент и наказать виновных.
"В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Представители дипмиссии призвали привести облитый красной краской памятник в прежний вид.
"Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах", — отметили в посольстве.
Ранее неизвестные злоумышленники испачкали жёлтой красной мемориал советским воинам, отдавшим жизнь за свободу Греции.
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