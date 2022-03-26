Кадыров рассказал о поддержке России всем исламским миром

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что страны, в которых большинство граждан являются мусульманами, отказались поддерживать антироссийские санкции. Как подчеркнул политик, люди с такой верой всегда выступают за правду и справедливость.

"Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в её борьбе против вселенского зла!" — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Вместе с этим глава Чечни поблагодарил от лица тридцати миллионов мусульман в РФ страны, которые раскритиковали ограничительные меры Запада в отношении Москвы. Также политик осудил сатанинскую политику американского лидера Джозефа Байдена, который страдает из-за старческой деменции.

"Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю, как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада!" — сказал Кадыров.

Ранее он опубликовал ролик с пленным военным ВСУ, который призвал солдат сдаться. По словам мужчины, командиры не давали ему сложить оружие.