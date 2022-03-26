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Автор Елена Былкина

Турция переговорила с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре

Мир

Министра обороны Турции Хулуси Акар инициировал переговоры с Россией и Украиной после того, как в Босфорском проливе обнаружили мину.

Турция переговорила с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре

Представитель Турции рассказал, что утром 26 марта моряки торгового судна в Босфоре обнаружили "объект, похожий на мину". На место оперативно прибыли сапёры.

"Было установлено, что рассматриваемый объект является миной, он был выведен в безопасное место. Мина была обезврежена нашей командой SAS. Мы провели переговоры об этом как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", — цитирует слова министра "Рамблер".

Хулуси Акар объяснил, что береговая охрана и ВМС Турции позаботились о безопасности судоходства в Босфорском проливе.

"Приняты необходимые меры. Морское движение продолжается в безопасном режиме", — уверил Акар.

Руководство Турции закрыло пролив Босфор для двустороннего движения судов после обнаружения опасной находки.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы анкара хулуси акар
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