Министра обороны Турции Хулуси Акар инициировал переговоры с Россией и Украиной после того, как в Босфорском проливе обнаружили мину.
Представитель Турции рассказал, что утром 26 марта моряки торгового судна в Босфоре обнаружили "объект, похожий на мину". На место оперативно прибыли сапёры.
"Было установлено, что рассматриваемый объект является миной, он был выведен в безопасное место. Мина была обезврежена нашей командой SAS. Мы провели переговоры об этом как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается", — цитирует слова министра "Рамблер".
Хулуси Акар объяснил, что береговая охрана и ВМС Турции позаботились о безопасности судоходства в Босфорском проливе.
"Приняты необходимые меры. Морское движение продолжается в безопасном режиме", — уверил Акар.
Руководство Турции закрыло пролив Босфор для двустороннего движения судов после обнаружения опасной находки.
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