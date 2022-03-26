Захарова рассказала об ответе России на враждебные шаги США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не станет игнорировать враждебные поступки Штатов. Как подчеркнула дипломат, реакция РФ на подобные действия будет для Вашингтона болезненной.

"Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная", — сказала политик, заявление которой опубликовали на официальном сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, американские власти пытаются снять с себя ответственность за плохие отношения между Россией и США. Как подчеркнула политик, Вашингтон высылает дипломатов просто так, а когда с их послами поступают аналогично, удивляется.

Ранее бывший президент РФ, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал Штаты страной-разбойником. По словам политика, Вашингтон постоянно организовывает захватнические войны.