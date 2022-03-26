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Автор Евгения Васильева

Венгрия объяснила отказ от требований Зеленского

Мир

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал обвинения украинского лидера Владимира Зеленского, который раскритиковал позицию Будапешта по антироссийским санкциям в энергосекторе и участию военно-политического блока НАТО в конфликте Киева и Москвы. Как подчеркнул премьер-министр, власти его страны выступают за национальные интересы.

Венгрия объяснила отказ от требований Зеленского

"Мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии", — заявил Орбан в эфире канала М1 после экстренного саммита ЕС и НАТО.

При этом премьер-министр подчеркнул, что Будапешт помогает Украине, которая "попала в беду". По информации руководителя правительства Венгрии, некоторые члены альянса хотят принять участие в боевых действиях. В НАТО этот вопрос является предметом дебатов, сказал политик.

Ранее в МИД Венгрии предупредили, что страна отказывается допускать транзит оружия на Украину через свою территорию. Ведомство сообщило об этом в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина венгрия евросоюз виктор орбан
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