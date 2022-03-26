Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал обвинения украинского лидера Владимира Зеленского, который раскритиковал позицию Будапешта по антироссийским санкциям в энергосекторе и участию военно-политического блока НАТО в конфликте Киева и Москвы. Как подчеркнул премьер-министр, власти его страны выступают за национальные интересы.
"Мы не украинцы, не русские — мы венгры… На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии", — заявил Орбан в эфире канала М1 после экстренного саммита ЕС и НАТО.
При этом премьер-министр подчеркнул, что Будапешт помогает Украине, которая "попала в беду". По информации руководителя правительства Венгрии, некоторые члены альянса хотят принять участие в боевых действиях. В НАТО этот вопрос является предметом дебатов, сказал политик.
Ранее в МИД Венгрии предупредили, что страна отказывается допускать транзит оружия на Украину через свою территорию. Ведомство сообщило об этом в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская организация).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.