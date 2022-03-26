Глава пресс-службы регионального правительства Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал призыв экс-командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака поднять вопрос о статусе региона, который "оккупировала" Москва в 1945 году. Как подчеркнул российский политик, генералу стоит изучить историю.
"Тем гражданам Польши, которые делают такие заявления, даже тем, которые так думают, наш совет — изучить историю 20 века", — сказал Лысков, заявление которого цитирует РИА Новости.
По словам представителя властей Калининградской области, невозможно вернуть территории, которые никогда не принадлежали Польше. Также в пресс-службе назвали сообщение Скшипчака "глупостью".
Ранее слова генерала оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как поднимет (вопрос о принадлежности Калининграда РФ. — Прим. ред.), так и опустит", — написала дипломат в своём Telegram-канале.
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