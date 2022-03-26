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Автор Евгения Васильева

Захарова высмеяла польского генерала за претензии на Калининградскую область

Мир

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который усомнился, что Калининградская область должна быть частью России. Генерал призвал польское правительство поднять вопрос о принадлежности "оккупированной территории".

"Как поднимет, так и опустит", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Скшипчак сообщил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По мнению генерала, Москва "забрала" регион в 1945 году.

"Стоит спросить за эти земли!" — заявил Скшипчак, слова которого приводит EurAsia Daily.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
россия польша мария захарова вальдемар скшипчак калининградская область
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