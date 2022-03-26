Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, который усомнился, что Калининградская область должна быть частью России. Генерал призвал польское правительство поднять вопрос о принадлежности "оккупированной территории".
"Как поднимет, так и опустит", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Скшипчак сообщил, что Варшава должна вернуть Калининградскую область. По мнению генерала, Москва "забрала" регион в 1945 году.
"Стоит спросить за эти земли!" — заявил Скшипчак, слова которого приводит EurAsia Daily.
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