Медведев назвал цели переговоров Москвы и Киева

Бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о целях российско-украинских переговоров. По словам политика, Москва фиксирует результаты военной спецоперации по принуждению к миру, а Киев пытается сохранить государство, обеспечить его развитие.

"Зафиксировать все результаты, на которые направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", — сообщил Медведев в беседе с РИА Новости.

Как отметил зампредседателя СБ, на Украине действуют законы, которые делят людей на представителей правильной и неправильной национальности.

Вместе с этим Медведев подчеркнул, что у украинских властей тоже есть цели. В первую очередь Киев намерен сохранить страну и возможности для роста благополучия, сказал политик.

Ранее экс-глава РФ назвал Штаты страной-разбойником. Также он обвинил Вашингтон в постоянных захватнических боевых действиях в мире.