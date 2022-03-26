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Автор Евгения Васильева

Медведев назвал цели переговоров Москвы и Киева

Мир

Бывший президент РФ, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о целях российско-украинских переговоров. По словам политика, Москва фиксирует результаты военной спецоперации по принуждению к миру, а Киев пытается сохранить государство, обеспечить его развитие.

Медведев назвал цели переговоров Москвы и Киева

"Зафиксировать все результаты, на которые направлена специальная операция. А именно: нейтральный статус Украины, её демилитаризация, отказ от использования нацистских идеологических законов, которые были приняты Украиной", — сообщил Медведев в беседе с РИА Новости.

Как отметил зампредседателя СБ, на Украине действуют законы, которые делят людей на представителей правильной и неправильной национальности.

Вместе с этим Медведев подчеркнул, что у украинских властей тоже есть цели. В первую очередь Киев намерен сохранить страну и возможности для роста благополучия, сказал политик.

Ранее экс-глава РФ назвал Штаты страной-разбойником. Также он обвинил Вашингтон в постоянных захватнических боевых действиях в мире.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина
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