Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил

Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора между Москвой и Японией может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Токио, сообщает Shukan Gendai со ссылкой на члена верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, Япония может ещё больше попасть под влияние Вашингтона, если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях". Как отмечает политик, всё это может обернуться столкновением с Россией.

Судзуки также заявил, что в интересах Токио была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.

В понедельник, 21 марта, в российском МИД заявили, что Москва выходит из диалога с Японией по заключению мирного договора, прекращает безвизовые поездки граждан страны на Курилы и больше не обсуждает налаживание хозяйственной деятельности на островах.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на отказ России от диалога с Токио по мирному соглашению. По его словам, такой шаг со стороны Москвы "недопустим" и мириться с таким решением Токио не намерен.