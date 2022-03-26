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Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил

Мир

Отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора между Москвой и Японией может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Токио, сообщает Shukan Gendai со ссылкой на члена верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Усиление влияния США на Токио грозит столкновением с Россией из-за Курил

По его словам, Япония может ещё больше попасть под влияние Вашингтона, если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях". Как отмечает политик, всё это может обернуться столкновением с Россией.

Судзуки также заявил, что в интересах Токио была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.

В понедельник, 21 марта, в российском МИД заявили, что Москва выходит из диалога с Японией по заключению мирного договора, прекращает безвизовые поездки граждан страны на Курилы и больше не обсуждает налаживание хозяйственной деятельности на островах.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на отказ России от диалога с Токио по мирному соглашению. По его словам, такой шаг со стороны Москвы "недопустим" и мириться с таким решением Токио не намерен.

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Куратор: Любовь Степушова
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