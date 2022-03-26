Spiegel: решение Путина по газу "ошарашило" Запад

Решение российского лидера Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на энергетических рынках Запада, пишет Spiegel.

По данным журнала, данный манёвр вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики Евросоюза и заставлял представителей стран "хмурить лбы". По словам экономиста Йенса Зюдекума, президенту России удалось "ошарашить Запад". Он отмечает, что таким образом Путин вынуждает обойти санкции Запада.

Эксперт по валюте Петер Бофингер также отмечает, что так Москва пытается укрепить рубль. Не исключено, что Банк России начнет продавать рубли потребителям газа через российские банки, что стабилизует российскую национальную валюту.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что у Парижа нет оснований соглашаться с требованием Москвы по оплате российского газа рублями. По его словам, цель этого требования — избежать санкций