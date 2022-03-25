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Автор Денис Постольский

Лондон снял ограничения с яхт и самолётов Тинькова

Мир

Британские власти уточнили санкции против российского миллиардера Олега Тинькова и партнера экс-губернатора Чукотки Романа Абрамовича, главы компании Millhouse Евгения Швидлера, следует из обновлённого санкционного перечня.

Лондон снял ограничения с яхт и самолётов Тинькова

Лондон отменил транспортные ограничения, которые грозили задержанием яхт и самолётов предпринимателей. Это произошло спустя сутки после того, как санкции были введены. Тиньков и Швидлер попали под заморозку активов 24 марта. С ними в списке оказались глава "Сбербанка" Герман Греф, его заместитель Александр Ведяхин, экс-первый заместитель председателя банка Лев Хасис и другие.

На последних распространялась как заморозка активов, так и запрет на въезд. Тинькову и Швидлеру въезд в Великобританию не закрывали. Однако яхтам, судам и самолётам, которыми бизнесмены владеют, управляют, контролируют или фрахтуют, было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве страны и садиться в её аэропортах. Теперь эти ограничения отменены.

Напомним, действия Лондона затронут и различные крупные коммерческие структуры, включая: Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы олег тиньков великобритания
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