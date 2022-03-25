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Автор Денис Постольский

Макрон заявил об отказе платить за российский газ рублями

Мир

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что у Парижа нет оснований соглашаться с требованием Москвы по оплате российского газа рублями. Глава государства считает, что цель этого требования — избежать санкций, заявил он на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

Макрон заявил об отказе платить за российский газ рублями

"Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим", — сказал президент Франции.

Глава государства отметил, что покупатели российского газа в Европе должны приобретать его за евро, поэтому выполнить это требование невозможно.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер посоветовал немецким компаниям не платить за российский газ рублями, как этого хочет Москва. Он отметил, что решение Москвы о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли является попыткой "улучшить экономическую ситуацию".

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы эммануэль макрон
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