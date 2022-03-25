В рамках новых санкций всем россиянам могут остановить выдачу виз в Европу

Россиянам могут остановить выдачу виз в Европу. С такой инициативой на саммите Европейского союза выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Данное предложение рассматривается в рамках антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

"Ещё одно предложение — заморозка виз для всех россиян", — сказал глава польского правительства. По его словам, это необходимо, чтобы граждане России осознали происходящее на Украине.

Моравецкий отметил, что новый пакет ограничительных мер против России может быть выработан за предстоящие выходные. Речь идёт "о возможной блокаде транспорта — экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров", сказал премьер-министр. Также Евросоюз может ввести полное эмбарго на российские нефть, уголь "и, как можно скорее, газ". А порты Европы, по мнению Моравецкого, должны перестать принимать российские суда.

Также речь идет о борьбе с российской пропагандой. Под этим, как подчеркнул премьер, подразумевается закрытие телевизионных каналов, радио и интернет-порталов.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Запад ввёл против России самые тяжёлые "карательные санкции" в мировой истории, однако за ними последуют новые.

"Введены самые тяжёлые карательные санкции в мировой истории. И последует ещё больше", — сказал американский лидер во время визита на польско-украинскую границу.