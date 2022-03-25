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Автор Светлана Нерадовская

Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе

Мир

Как сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, в планы Франции, Греции и Турции входит проведение гуманитарной операции в Мариуполе, которая позволит эвакуировать оттуда мирных граждан.

Макрон сообщил о планах по проведению гуманитарной операции в Мариуполе

По словам Макрона, он обсудит эту идею с президентом России Владимиром Путиным уже в ближайшие сутки.

Мариуполь был окружён силами ДНР 7 марта, но в городе остаются националистические формирования, которые прикрываются мирным населением. Среди них находятся и боевики нацбатальона "Азов"*. Военные РФ и ДНР зачищают районы города.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

*Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия франция украина эммануэль макрон
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