Как сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, в планы Франции, Греции и Турции входит проведение гуманитарной операции в Мариуполе, которая позволит эвакуировать оттуда мирных граждан.
По словам Макрона, он обсудит эту идею с президентом России Владимиром Путиным уже в ближайшие сутки.
Мариуполь был окружён силами ДНР 7 марта, но в городе остаются националистические формирования, которые прикрываются мирным населением. Среди них находятся и боевики нацбатальона "Азов"*. Военные РФ и ДНР зачищают районы города.
24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
*Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.
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Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.