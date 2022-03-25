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Автор Светлана Нерадовская

Американский полковник назвал население Донбасса русским, а не украинским

Мир

Киев совершил ошибку, пытаясь насаждать украинизацию на востоке Украины насильственным способом. Ему не следовало препятствовать жителям Донбасса в желании отстаивать право на свою независимость, считает бывший полковник, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Американский полковник назвал население Донбасса русским, а не украинским

"Это республики, фундаментально настроенные пророссийски. И вообще, по большей части на востоке Украины живут русские. Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются", — сказал Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией 21 февраля 2022 года. 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что удары российскими войсками наносятся только по объектам украинской военной инфраструктуры, гражданские же объекты стараются максимально сохранить.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы лнр днр украина донбасс
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