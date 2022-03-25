По словам латвийского лидера Эгилса Левитса, Латвия не настолько зависима от российских энергоносителей, как многие думают. Он уверен, что долю импорта топлива из РФ без труда можно заменить поставками газа, нефти и электричества из других стран.
"Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта — из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)… США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", — заявил Левитс в интервью Washington Post.
Оптимизм президента в замещении России на рынке энергоресурсов страны не разделяет премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он рассказал, что 40% энергии, необходимой Латвии, поступают из возобновляемых источников, а одна треть — 36% — приходится на природный газ, и почти весь он импортируется из России (90%). А для того, чтобы Латвия могла назвать себя энергонезависимой от России, ей придётся разработать программу перехода на ядерную энергетику.
В настоящее время ряд стран ЕС обсуждает возможность отказа от российского топлива на фоне антироссийских санкций, связанных с проведением спецоперации РФ на Украине. При этом в Европе признают, что замены российским энергоресурсам у них пока нет.
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