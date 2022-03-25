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Автор Светлана Нерадовская

Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа

Мир

По словам латвийского лидера Эгилса Левитса, Латвия не настолько зависима от российских энергоносителей, как многие думают. Он уверен, что долю импорта топлива из РФ без труда можно заменить поставками газа, нефти и электричества из других стран.

Президент Латвии похвалился, что его страна легко обойдётся без российского газа

"Что касается Латвии, мы не должны переоценивать нашу зависимость от российской энергии. Приблизительно 10% нефти импортируется из России, и мы будем покупать ее на других рынках, у других стран. Что касается электричества, 7% поставляются из России, и это тоже можно заменить. Что касается природного газа, большинство импорта — из России, но возможно также заменить СПГ (сжиженным природным газом)… США только что предложили увеличить экспорт СПГ в Европу", — заявил Левитс в интервью Washington Post.

Оптимизм президента в замещении России на рынке энергоресурсов страны не разделяет премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он рассказал, что 40% энергии, необходимой Латвии, поступают из возобновляемых источников, а одна треть — 36% — приходится на природный газ, и почти весь он импортируется из России (90%). А для того, чтобы Латвия могла назвать себя энергонезависимой от России, ей придётся разработать программу перехода на ядерную энергетику.

В настоящее время ряд стран ЕС обсуждает возможность отказа от российского топлива на фоне антироссийских санкций, связанных с проведением спецоперации РФ на Украине. При этом в Европе признают, что замены российским энергоресурсам у них пока нет.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы латвия
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