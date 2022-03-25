Россия обещает обеспечивать безопасность ядерных объектов на Украине

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия и впредь будет следить за безопасностью украинских ядерных объектов, обеспечивая их сохранность и неприкосновенность.

"Вместе с тем, окно возможностей, как мы понимаем, в настоящий момент все ещё не закрыто. Россия будет и далее делать все от нее зависящее, чтобы безопасность ядерных объектов на Украине была обеспечена на должном уровне", — написала Захарова. Её комментарий был позже размещён на портале МИД РФ.

Также Захарова возложила на Киев ответственность за неисполнение соглашений по поводу обеспечения безопасности ядерных объектов Украины в период проведения российской спецоперации.

Официальный представитель МИД напомнила об инициативе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который предложил заключить соглашение между МАГАТЭ, Украиной и Россией относительно гарантий безопасности украинских ядерных объектов во время российской спецоперации. Захарова подчеркнула, что Россия сразу выступала за подписание этой инициативы в предложенном МАГАТЭ виде, в то время как Украина не соглашается на предложенные договорённости.

"Ответственность за срыв трёхсторонней, а затем и двух параллельных двусторонних договорённостей целиком и полностью лежит на Украине. В опубликованном 23 марта заявлении гендиректора агентства прямо указано, что, несмотря на предпринятые им усилия, положительного результата достичь не удалось", — заключила Захарова.