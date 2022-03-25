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Автор Игорь Рябов

В США проболтались о секретных тренировках украинцев с 2014 года

Мир

Отставной сержант-майор "зелёных беретов" армии США Мартин Мур рассказал Fox News, что американские военные инструкторы с 2014 года учили украинцев, как вести боевые действия.

В США проболтались о секретных тренировках украинцев с 2014 года

По словам Мура, "зелёные береты" регулярно оказывают помощь армиям разных стран мира.

"Зелёные береты" учат язык, изучают политические, экономические и культурные хитросплетения регионов, где им предстоит работать. Этот уникальный набор умений позволяет им обучать иностранцев, а иногда и сражаться с ними бок о бок", — отметил сержант.

После того, как 13 марта в населённом пункте Старичи и на полигоне Яворовский во Львовской области армия РФ уничтожила ударом высокоточного оружия 200 наёмников и 35 "зелёных беретов", оставшиеся в живых иностранцы ушли в Польшу, чтобы "помочь подготовить страны-партнёры к возможному российскому вторжению вглубь Европы", добавил Мур.

В марте сдавшийся в плен артиллерист Вооружённых сил Украины сообщил, что американские и канадские инструкторы учили солдат, как стрелять из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, инструкторы НАТО натаскивали отдельные части украинских войск, которые Киев хотел кинуть на захват Донбасса.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато донбасс украина игорь конашенков
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