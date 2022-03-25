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Автор Евгения Васильева

Мединский обвинил Украину в затягивании переговоров и несамостоятельности

Мир

Бывший глава Минкультуры РФ, помощник российского лидера Владимир Мединский осудил Киев за желание замедлить переговоры. По словам руководителя делегации от Москвы, украинские власти думают, что "время работает на них".

Мединский обвинил Украину в затягивании переговоров и несамостоятельности

Как подчеркнул Мединский, нынешнее состояние переговоров нельзя оценить положительно. Киев затягивает их, чтобы получить рекомендации от третьих сторон, сказал политик. Он также отметил, что Украина признаёт, что существует много центров, в которых принимают решения.

"К сожалению, здесь, насколько мы понимаем — они этого сами и не скрывают — они ограничены в принятии самостоятельных решений", — сказал политик в ходе пресс-конференции с журналистами.

Ранее Мединский заявил, что переговорный процесс РФ и Украины продвигается по второстепенным пунктам. Однако по ключевым политическим вопросам делегации "топчутся на месте", подчеркнул представитель Москвы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир мединский
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