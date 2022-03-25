Мединский обвинил Украину в затягивании переговоров и несамостоятельности

Бывший глава Минкультуры РФ, помощник российского лидера Владимир Мединский осудил Киев за желание замедлить переговоры. По словам руководителя делегации от Москвы, украинские власти думают, что "время работает на них".

Как подчеркнул Мединский, нынешнее состояние переговоров нельзя оценить положительно. Киев затягивает их, чтобы получить рекомендации от третьих сторон, сказал политик. Он также отметил, что Украина признаёт, что существует много центров, в которых принимают решения.

"К сожалению, здесь, насколько мы понимаем — они этого сами и не скрывают — они ограничены в принятии самостоятельных решений", — сказал политик в ходе пресс-конференции с журналистами.

Ранее Мединский заявил, что переговорный процесс РФ и Украины продвигается по второстепенным пунктам. Однако по ключевым политическим вопросам делегации "топчутся на месте", подчеркнул представитель Москвы.