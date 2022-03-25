В Крыму уверены, что на юго-востоке Украины появится Новороссия

По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, на месте юго-восточной части Украины будет сформирована Новороссия — новое государственное образование.

"Думаю, организация жизни по старорусским лекалам — самая оптимальная форма. А это значит, что на политической карте должна появиться Новороссия, которая займет весь Юго-Восток бывшей Украины", — отметил Константинов в посте в "ВКонтакте".

При этом, по мнению Константинова, центральным и западным областям Украины было бы логично объединиться в Малороссию, получив нейтральный статус и отказавшись от намерения вступления в НАТО. Глава крымского парламента уверен, что такой вариант устроил бы и Запад, и Россию.

Константинов считает такое изменение в политическом устройстве Украины оптимальным для всех.

"Примерно так видится оптимальное политическое устройство будущей Украины, которая должна прийти на смену проекту, оказавшемуся замазанным нацизмом и потому потерявшему право на существование. Чтобы больше этот кризис никогда не повторился, и для России это больше никогда не несло никаких угроз", — заключил Константинов.

Глава крымского парламента уверен, что Украина, каковой она была последние три десятка лет, должны измениться, потому что в своём нынешнем виде она стала не просто эпицентром конфликта, а также несла "угрозу биологической и ядерной войны".

Константинов полагает, что простая денацификация страны без государственного реформирования не поможет, потому что прежние проблемы вернутся в виде "националистического рецидива".

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.