Евросоюз давит на Сербию, чтобы она присоединилась к санкциям против России

Как пишет агентство Bloomberg, государства-члены Евросоюза усилили давление на Сербию, чтобы та согласилась ввести санкции против России — так же, как и практически весь ЕС. На данный момент эта страна остаётся единственной, помимо Белоруссии, не присоединившейся к беспрецедентному набору мер против России.

Президент Сербии Александр Вучич назвал постыдными и глупыми претензии Запада к РФ в связи со специальной операцией на Украине. Он напомнил Евросоюзу о бомбардировках сербов силами НАТО, в которых участвовали 19 государств, в 1999 году.

Второго марта Вучич сообщил, что Сербия поддержала лишь 4 пункта из 13 в резолюции ООН по осуждению действий России на Украине. Они не предполагают санкций и не отчуждают имущество российских компаний на территории страны. Он добавил, что, хоть Сербия и продолжит свой путь в Европейский союз, введение ограничительных мер не отвечает интересам страны.