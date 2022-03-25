Романтика прошла, началась бытовуха: в Кремле рассказали об отношениях РФ и НАТО

В Кремле заявили, что НАТО изначально создана как инструмент конфронтации, и эти функции организация исправно выполняет. В отношениях России и НАТО когда-то была романтика, однако она осталась в прошлом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Был у нас романтический период в отношениях с НАТО… Но этот романтический период позади, и на смену романтике пришли трудовые будни, рутинные отношения… А трудовые будни заключаются в том, что НАТО — она как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции", — высказался он.

В четверг, 24 марта, во время саммита в Брюсселе главы стран альянса обсудили формирование четырёх новых боевых групп на восточном фланге. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что расширение НАТО повлечёт за собой и дополнительные инвестиции от партнёров альянса, выразив надежду, что согласование финансового вопроса пройдёт в ускоренном темпе.