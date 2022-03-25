Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Чичериной

Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения российской певице Юлии Чичериной с намерением объявить ее в международный розыск.

Об этом заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова. В социальных сетях она лично обратилась к певице на русском языке.

По мнению украинских властей, Чичерина посягала на территориальную целостность и надругалась над государственными символами. Напомним, что Юлия Чичерина проводила концерты в Донбассе, последний из них состоялся 3 марта. Певица выступила перед отправляющимися на фронт новобранцами ДНР, артистку приняли очень тепло.