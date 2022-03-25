Вице-спикер сейма Польши: Россия "должна болеть", это нужно Европе

Вице-спикер сейма Польши Пётр Згожельский прокомментировал итоги саммитов Евросоюза и НАТО. И раскритиковал Германию, позлорадствовав, что "теперь немцы помёрзнут".

"Россия культивировала в Германии некий "антиамериканизм". Немцам нужно пересмотреть международную политику, на этот раз без России. А если немцы немного замёрзнут, с ними ничего не случится", — цитирует Згожельского EurAsia Daily.

Впрочем, одной Германией дело не ограничилось. Говоря о Российской Федерации, пан Згожельский заявил: "Россия должна болеть! Это в интересах всей Европы".

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Польшу верным вассалом Соединённых Штатов.

"Польша не просто верный вассал Соединённых Штатов Америки, который всячески проявляет свою лояльность, показывает, что является главным оплотом Соединённых Штатов в Европе", — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, Варшава пытается "взять реванш за неудачи, может быть, даже не десятилетий, а столетий, и если уж не возродить Rzeсzpоspolita, то во всяком случае попытаться напомнить о том, что когда-то они были очень серьёзным игроком в мире, в Европе и, по сути, претендовали на лавры империи".