Политолог рассказал о последствиях отказа ЕС покупать российский газ в рублях

Заведующий кафедрой политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе ЕС покупать российский газ за рубли.

"Я думаю, что если страны ЕС не будут платить в рублях, а Россия не пойдёт на уступки, фактически наши поставки в Европу прекратятся. Понятно, что это ударит по российскому бюджету. Но так власти сделают больнее странам ЕС и усилят энергетический кризис, ускорят рост цен на энергоносители, который уже сейчас наблюдается в Европе", — сказал политолог.

Таким образом Москва сама откажется продавать газ, отметил эксперт. Он также подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина поставлять голубое топливо за нашу валюту, скорее всего, является правильным. Специалист назвал этот шаг лидера "игрой на опережение".

Ранее глава ЕК предупредила, что страны ЕС не станут приобретать газ в рублях. В этом случае союз нарушит свою политику по антироссийским санкциям, отметила западная чиновница.

"Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения", — сообщила фон дер Ляйен, слова которой приводит Reuters.