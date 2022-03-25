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Автор Петр Ермилин

Германия собирается снизить зависимость от российского газа до 30%

Мир

Как пишет журнал Spiegel со ссылкой на министерство экономики, Германия собирается снизить зависимость страны от российского газа к концу года до 30%. На фоне этого идет сокращение импорта нефти из России, осенью немецкие власти планируют полностью отказаться от российского каменного угля.

Германия собирается снизить зависимость от российского газа до 30%

К середине 2024 года сокращение импорта ресурсов должно достичь 10%. Германия признает, что требуется наращивание производства водорода и возобновляемых источников энергии. Кроме того, подобные меры могут создать трудности для восточной Германии, где нефтеперерабатывающие заводы получают топливо по трубопроводам из России. Оператор НПЗ Total уже договорился о сокращении импорта вдвое к середине апреля.

Ранее власти Германии призывали не вводить санкции против нефти и газа России, об этом писало агентство Bloomberg. 

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ россия германия
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