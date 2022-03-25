Лавров: России объявили тотальную гибридную войну

Запад объявил РФ "тотальную" гибридную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

"Нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с РФ", — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, на Западе не скрывают, что целями вводимых против РФ ограничений является разрушение её экономики, а также самого государства. Глава МИД назвал действия западных стран в отношении РФ "санкционным беспределом". Лавров отметил, что множество стран мира не поддерживают такую политику.

"Подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься "игрой в одни ворота". На них оказывается колоссальное давление", — заявил министр.