Запад объявил РФ "тотальную" гибридную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
"Нам объявили настоящую гибридную войну, "тотальную войну" — этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с РФ", — цитирует министра ТАСС.
По словам Лаврова, на Западе не скрывают, что целями вводимых против РФ ограничений является разрушение её экономики, а также самого государства. Глава МИД назвал действия западных стран в отношении РФ "санкционным беспределом". Лавров отметил, что множество стран мира не поддерживают такую политику.
"Подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желают заниматься "игрой в одни ворота". На них оказывается колоссальное давление", — заявил министр.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.