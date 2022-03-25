Украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, заявил Кадыров

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров показал кадры, на которых, по его мнению, украинские военные применяют боеприпасы с белым фосфором, запрещённые по всему миру.

По словам политика, ВСУ использовали их неподалёку от населённого пункта. Кадыров напомнил в своём Telegram-канале, что припасы с белым фосфором нельзя применять из-за их высокой токсичности, которая может привести к смерти.

Он подчеркнул: этот случай доказывает, что украинские войска действуют по "указке" США. Политик сообщил, что российская армия ожидала такой провокации после появления данных о деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины.

"Не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов РФ, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами", — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал жёстко отомстить европейским странам за "абсурдные" санкции, введённые против России.