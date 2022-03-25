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Автор Елена Федорова

Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

Мир

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поддержал идею запретить YouTube в России.

Глава "Роскосмоса" Рогозин назвал YouTube "злобной помойкой"

В СМИ появилась информация о том, что глава Крыма Сергей Аксёнов попросил Роскомнадзор не пытаться разблокировать его канал, а запретить YouTube в России. Рогозин сделал репост сообщения ТАСС об этом и заявил в своём Telegram-канале, что тоже считает блокировку YouTube необходимой мерой.

"Присоединяюсь. Злобная помойка",- высказался он в публикации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал взвешенно подходить к вопросу возможной блокировки Youtube, своё мнение он выразил на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации.

До этого российский Союз журналистов обратился к властям страны с просьбой о принятии мер к Google и YouTube из-за допускаемых ими нарушений прав СМИ. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия дмитрий рогозин
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