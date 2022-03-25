Лукашенко призвал взвешенно подходить к вопросу блокировки YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал взвешенно подходить к вопросу возможной блокировки YouTube, своё мнение он выразил на совещании о текущих вопросах деятельности средств массовой информации.

"Конечно, заблокировать ведущие площадки, как это сделали в России, или поставить "золотой щит", как в Китае, теоретически возможно. Но давайте взвесим за и против. Надо принимать взвешенные решения… Думаю, развивать надо свои ресурсы, в том числе вместе и с россиянами", — передаёт БелТА слова Лукашенко.

Ранее российский Союз журналистов обратился к властям страны с просьбой о принятии мер к Google и YouTube из-за допускаемых ими нарушений прав СМИ. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.