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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль ряда украинских населённых пунктов

Мир

Пять украинских населённых пунктов перешли под контроль российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль ряда украинских населённых пунктов

"Группировка войск российских Вооружённых Сил за ночь продвинулась ещё на 4 километра и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое", — заявил на брифинге 25 марта официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас российские военные ведут наступление на позиции 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС.

Представитель Минобороны сообщил также о нанесении минувшей ночью ударов по ряду военных объектов Украины. Российской авиацией уничтожены два командных пункта, а также два склада оружия и боеприпасов. Удары нанесены также по 26 районам сосредоточения боевой техники ВСУ. Вертолёты Ка-52 и Ми-28н уничтожили минувшей ночью 24 единицы боевой техники. Российские средства ПВО сбили в воздухе четыре украинских беспилотника.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы игорь конашенков
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