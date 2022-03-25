Минобороны РФ заявило о взятии под контроль ряда украинских населённых пунктов

Пять украинских населённых пунктов перешли под контроль российских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Группировка войск российских Вооружённых Сил за ночь продвинулась ещё на 4 километра и овладела населёнными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое", — заявил на брифинге 25 марта официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, сейчас российские военные ведут наступление на позиции 25-й воздушно-десантной бригады украинских ВС.

Представитель Минобороны сообщил также о нанесении минувшей ночью ударов по ряду военных объектов Украины. Российской авиацией уничтожены два командных пункта, а также два склада оружия и боеприпасов. Удары нанесены также по 26 районам сосредоточения боевой техники ВСУ. Вертолёты Ка-52 и Ми-28н уничтожили минувшей ночью 24 единицы боевой техники. Российские средства ПВО сбили в воздухе четыре украинских беспилотника.