Экс-депутат Рады: США умывают руки, Киеву решать вопрос с территориями

Украинский парламентарий Илья Кива, которого не так давно лишили мандата, заявил, что Киеву нужно самостоятельно решать, что делать с территориями Украины. Как подчеркнул экс-депутат, США в этом вопросе "умыли руки".

Речь идёт о недавнем заявлении президента Америки Джо Байдена. На вопрос журналистов, стоит ли Киеву "отдать" часть территории для того, чтобы прекратить боевые действия, лидер ответил, что это полностью "дело Украины".

"Стало понятно, что Америка умывает руки и судьба Украины предрешена", — написал экс-депутат в своём Telegram-канале. — Вопрос теперь в двух трёх неделях времени, пока у ВСУ окончательно не закончится ГСМ, БК и боевые действия вести будет просто нечем".

Кива также предложил украинцам не торопиться с покупкой доллара, потому что курс может обвалиться и валюта превратится в "бумажку".