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Автор Юлия Миленина

Экс-канцлер Германии Шрёдер озвучил причину событий на Украине

Мир

Сегодняшние события на Украине — это следствие "политического провала", который произошёл во время попыток построить систему безопасности. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Экс-канцлер Германии Шрёдер озвучил причину событий на Украине

По его словам, миру пока не удалось создать такую архитектуру безопасности, которая бы учитывала изменившуюся после падения Берлинской стены ситуацию, передаёт издание Die Welt.

"События на Украине — следствие этого политического провала", — подчеркнул Шрёдер, выступая в Турции.

Он также добавил, что в ходе российской спецоперации на Украине Европа столкнётся с многочисленными вызовами, из-за которых будет вынуждена увеличить свой оборонный потенциал.

"Европа должна взять больше ответственности за собственную безопасность как в ЕС, так и в НАТО", — заключил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что РФ представит Евросоюзу материалы с фактами истязания граждан Украины киевскими властями.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия герхард шредер
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