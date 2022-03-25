Володин: Россия представит ЕС материалы об истязании людей киевскими властями

Россия представит Евросоюзу материалы с фактами истязания граждан Украины киевскими властями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своём Telegram-канале он отметил, что документы будут переданы в национальные парламенты европейских стран. Кроме того, политик подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский должен понести наказание за правонарушения со стороны Киева.

"Правильно депутатам Кнессета и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города Купянска, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулемёты, если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине", — написал Володин.

Он также добавил, что военные преступники "крадут детей у родителей" с целью шпионажа. По его словам, Зеленский и приближённые к нему лица исповедуют "нацистскую идеологию".

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Ганин сообщал, что украинские националисты распространяли книги и брошюры, в которых жители Донбасса изображались как зомби.