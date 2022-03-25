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Автор Юлия Миленина

Володин: Россия представит ЕС материалы об истязании людей киевскими властями

Мир

Россия представит Евросоюзу материалы с фактами истязания граждан Украины киевскими властями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Россия представит ЕС материалы об истязании людей киевскими властями

В своём Telegram-канале он отметил, что документы будут переданы в национальные парламенты европейских стран. Кроме того, политик подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский должен понести наказание за правонарушения со стороны Киева.

"Правильно депутатам Кнессета и парламента Франции посмотреть видеообращение мэра украинского города Купянска, кадры, где избивают людей, а в жилых домах размещают танки и пулемёты, если на самом деле хотят разобраться и понять, что происходит на Украине", — написал Володин.

Он также добавил, что военные преступники "крадут детей у родителей" с целью шпионажа. По его словам, Зеленский и приближённые к нему лица исповедуют "нацистскую идеологию".

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Ганин сообщал, что украинские националисты распространяли книги и брошюры, в которых жители Донбасса изображались как зомби.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы вячеслав володин
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