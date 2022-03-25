Байден: власти Украины должны сами решить, уступать ли территории России

Американский лидер Джо Байден заявил, что власти Украины должны самостоятельно решить, идти ли на территориальные уступки в ходе переговоров с российской делегацией.

Во время пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома, президент США подчеркнул: Киев имеет полное право на собственную позицию. Однако, по его словам, Запад отказывается верить в то, что Украине действительно придётся идти на уступки.

"Возможные территориальные уступки — это полностью решение Украины", — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что политики из РФ на переговорах предложили Киеву признать российский статус Крыма, а также независимость ДНР и ЛНР.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о своей готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным территориальные вопросы. Однако он убеждён в том, что на первой встрече не получится оформить конкретные договорённости по Крыму и Донбассу.