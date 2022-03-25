Следственный комитет РФ планирует обратиться за правовой помощью в компетентные органы семи стран, в которых произошли нападения на российские загранучреждения. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
В интервью ТАСС он рассказал, что после начала российской специальной военной операции представительства РФ подверглись нападениям в Ирландии, Литве, Нидерландах, Польше, Франции, Чехии и Эстонии.
"Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел, и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран", — заявил Бастрыкин.
Вместе с тем, по мнению главы СКР, существует вероятность предвзятого отношения к российским запросам в перечисленных странах.
"Есть предчувствие, что их цивилизованность имеет очень ограниченные рамки, они сейчас это ярко демонстрируют, желая видеть складывающуюся ситуацию односторонне и явно предвзято", — отметил руководитель Следственного комитета.
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