СКР направит запросы в семь стран из-за нападений на российские загранучреждения

Следственный комитет РФ планирует обратиться за правовой помощью в компетентные органы семи стран, в которых произошли нападения на российские загранучреждения. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

В интервью ТАСС он рассказал, что после начала российской специальной военной операции представительства РФ подверглись нападениям в Ирландии, Литве, Нидерландах, Польше, Франции, Чехии и Эстонии.

"Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел, и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран", — заявил Бастрыкин.

Вместе с тем, по мнению главы СКР, существует вероятность предвзятого отношения к российским запросам в перечисленных странах.

"Есть предчувствие, что их цивилизованность имеет очень ограниченные рамки, они сейчас это ярко демонстрируют, желая видеть складывающуюся ситуацию односторонне и явно предвзято", — отметил руководитель Следственного комитета.