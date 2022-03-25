На рубеже Рубежного: жители украинского города рассказали об обстрелах ВСУ

Жители украинского города Рубежный вынуждены были бежать из-под обстрелов ВСУ. По их словам, ждать помощи было неоткуда, закончилась еда и вода. Продовольствие начали подвозить спустя несколько дней.

Один из местных рассказал, что старались оставаться дома, пока в здание не прилетел снаряд. По его словам, пострадал соседский дом.

"Жарковато в Рубежном сейчас. Жили пока в доме, но вчера прилетело в соседний нашей с ребенком, решили выехать. От греха подальше. Газа, света и воды нет, просто невозможно уже. Продовольствие начали подвозить только дня три-четыре назад", — рассказал местный житель корреспонденту "Известий".

Другой местный житель рассказал, что один из снарядов попал в его гараж, где стояла машина. Но даже это не заставило людей всё бросить и бежать из-под обстрелов.

"Ушли не сразу, неделю ждали чего-то. Прятались в подвалах, но там холодно, не высидишь", — посетовал житель Рубежного.