Евросоюз возьмётся за "восстановление демократии" на Украине: создали спецфонд

В Евросоюзе намерены создать фонд солидарности с Украиной. Он будет направлен на "восстановление демократии" в стране после российской спецоперации.

Согласно сообщению, по итогам первого дня встречи глав государств Евросоюза, к инвестициям намерены привлекать партнёров.

ЕС готов оказать поддержку украинскому правительству в его неотложных нуждах, а также помочь восстановлению демократической Украины, передаёт РЕН ТВ.

Вероятно, это будет трастовый фонд. Однако на какие именно финансовые "вливания" в него рассчитываю страны Евросоюза, не уточнили.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ЕС не должен медлить с принятием Незалежной в союз. Кроме того, глава страны перечислил государства, которые уже "встали на сторону" Киева.