Политик Гагин: в своих книгах националисты изображали жителей Донбасса как зомби

В книгах и брошюрах, распространяемых украинскими националистами, жители Донбасса изображены как зомби. Об этом сообщил советник руководителя правительства ДНР Ян Гагин.

В интервью РИА Новости он напомнил, что на освобождённых территориях Донбасса были изъяты различные материалы, принадлежащие радикальным организациям. Гагин подчеркнул: все эти издания довольно качественные. Он предположил, что на их создание потратили много денег.

"Здесь дончане изображены как какие-то зомби, нелюди", — уточнил политик.

По его словам, некоторые издания оформлены в виде комиксов для детей. Как отметил Гагин, такой формат выбран для быстрого навязывания информации. Также он обратил внимание на то, что в книгах и брошюрах жителей Донбасса называют "отребьем" и "уродами".

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявляла, что в ходе спецоперации подтверждаются факты пыток мирного населения Донбасса, выступавшего против киевского режима.