Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал жёстко отомстить европейским политикам, которые выступили за возможное введение новых санкций против РФ.
В своём Telegram-канале он назвал абсурдным весь набор ограничений в отношении РФ. Однако Кадыров считает, что необходимо принять ответные шаги, несмотря на "всю эту комедию". По его словам, от своих заявлений должны отказаться следующие политики:
Глава Чечни подчеркнул: все они "дерзко и вычурно" высказывались за санкции против РФ. Если Европа всё же введёт ограничения, Кадыров пообещал утвердить зеркальные меры:
Кроме того, он посоветовал Британии согласиться с тем, что английского чая не бывает.
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