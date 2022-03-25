Кадыров призвал жёстко отомстить Европе за "абсурдные" санкции против России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал жёстко отомстить европейским политикам, которые выступили за возможное введение новых санкций против РФ.

В своём Telegram-канале он назвал абсурдным весь набор ограничений в отношении РФ. Однако Кадыров считает, что необходимо принять ответные шаги, несмотря на "всю эту комедию". По его словам, от своих заявлений должны отказаться следующие политики:

Британский премьер Борис Джонсон ;

; Глава МИД Британии Лиз Трасс ;

; Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ;

; Лидер Евродипломатии Жозеп Боррель.

Глава Чечни подчеркнул: все они "дерзко и вычурно" высказывались за санкции против РФ. Если Европа всё же введёт ограничения, Кадыров пообещал утвердить зеркальные меры:

закрыть чеченское небо для полётов джетов, принадлежащих европейским политикам;

заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;

ввести эмбарго на активы британских олигархов;

признать "гнусным пережитком Средневековья" левостороннее движение.

Кроме того, он посоветовал Британии согласиться с тем, что английского чая не бывает.