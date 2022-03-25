Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен быстрее решать вопрос с полноправным членством страны в ведомстве. По его словам, Незалежная показала миру "кто и на что способен".
Как подчеркнул Зеленский, запаздывать с решением нельзя.
"Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <…> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <…>, у нас есть этот шанс", — обратился глава Украины к лидерам ЕС в своём Telegram-канале.
Кроме того, президент перечислил страны, которые уже "за Украину":
"Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами", — резюмировал Зеленский.
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