Что вы медлите?: Зеленский призвал быстрее принять Украину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз должен быстрее решать вопрос с полноправным членством страны в ведомстве. По его словам, Незалежная показала миру "кто и на что способен".

Как подчеркнул Зеленский, запаздывать с решением нельзя.

"Здесь я вас прошу не запаздывать с решением, пожалуйста. <…> Вы видите, кто чего достоин, что Украина уже должна стать членом ЕС в ближайшее время <…>, у нас есть этот шанс", — обратился глава Украины к лидерам ЕС в своём Telegram-канале.

Кроме того, президент перечислил страны, которые уже "за Украину":

Литва,

Латвия,

Эстония,

Польша,

Франция.

"Нет времени колебаться, уже время решать. Мы верим в вас, нам нужна ваша поддержка, мы верим в твой народ, мы верим в Европейский союз. И мы верим, что в решающий момент Германия также будет с нами", — резюмировал Зеленский.