Россия возьмётся за восстановление Мариуполя

Секретарь генсовета партии партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что жителям освобождённых территорий Донбасса позже установят пенсии, исходя из стажа. Об этом политик сказал во время своего общения с жителями Донбасса.

Турчак отметил, что сейчас пенсии пока назначаются минимальные, но как только все пенсионные дела будут установлены, начнутся выплаты, исходя из стажа.

Также представитель партии "Единая Россия" ответил на вопрос жительницы Мариуполя, которая в данный момент находится в пункте временного размещения в Володарском. Женщина интересовалась восстановлением своего города. По словам Турчака, Мариуполь будет восстанавливать Россия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики освободили здание администрации украинского города Мариуполя.