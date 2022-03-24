Медведев: США больше не являются хозяевами планеты Земля

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал действия Запада в текущих обстоятелсьвах.

По его мнению, однополярному миру пришёл конец.

"Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — сказал Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев заявил, что власти России хотели бы видеть США сильным и умным государством. По его словам, сейчас Штаты напоминают пристанище тех, кто постепенно начинает впадать в "старческий маразм". Политик подчеркнул, что США пора стать ответственной державой, которая выполняет все свои обязательства и решает внутренние проблемы.