Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал действия Запада в текущих обстоятелсьвах.
По его мнению, однополярному миру пришёл конец.
"Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля", — сказал Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев заявил, что власти России хотели бы видеть США сильным и умным государством. По его словам, сейчас Штаты напоминают пристанище тех, кто постепенно начинает впадать в "старческий маразм". Политик подчеркнул, что США пора стать ответственной державой, которая выполняет все свои обязательства и решает внутренние проблемы.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.