Президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране и всей Европе "нужно больше Америки". Об этом плотский лидер сказал в своём телеобращении после участия во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.
Он отметил, что позиция Польши однозначна. По его мнению, новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, которые вызвала российская агрессия на Украину.
"Нужно ещё большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идёт о солдатах, так и об инфраструктуре", — пояснил Дуда.
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что в стране намерены ввести дополнительные налоги для любых компаний страны, которые продолжают работать в России.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.