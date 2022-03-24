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Автор Валентина Севрюгина

Дуда заявил, что Польше "нужно больше Америки"

Мир

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что стране и всей Европе "нужно больше Америки". Об этом плотский лидер сказал в своём телеобращении после участия во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что позиция Польши однозначна. По его мнению, новая стратегическая концепция НАТО должна предусматривать изменения, которые вызвала российская агрессия на Украину.

"Нужно ещё большее участие союза в нашем регионе. Равно, если речь идёт о солдатах, так и об инфраструктуре", — пояснил Дуда.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что в стране намерены ввести дополнительные налоги для любых компаний страны, которые продолжают работать в России

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
сша польша анджей дуда
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