Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, как страны НАТО в ходе бомбардировок Югославии сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки. Об этом он упомянул на заседании ГА ООН.
"Сегодня упоминалось 24 марта как месяц с начала специальной военной операции. Есть ещё одна годовщина. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали вооружённую агрессию против союзной республики Югославии, которая продолжалась 78 дней и ночей", — сказал Небензя.
Он напомнил, что в ходе тех бомбардировок погибли свыше 2 тысяч сербов, в том числе дети, женщины и люди преклонного возраста. Небензя также добавил, что позже цинично назвали "сопутствующим ущербом".
"Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооружённым нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года. Такой вот трагический вклад в европейскую историю внёс, как они себя называют, "сугубо оборонительный блок НАТО", — подытожил он.
Ранее Небензя заявил, что Россия запросит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено теме биологических лабораторий США на Украине.
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