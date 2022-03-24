Небедзя припомнил "сугубо оборонительному блоку НАТО" бомбардировку Югославии

Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, как страны НАТО в ходе бомбардировок Югославии сбросили на страну более 10 тысяч тонн взрывчатки. Об этом он упомянул на заседании ГА ООН.

"Сегодня упоминалось 24 марта как месяц с начала специальной военной операции. Есть ещё одна годовщина. 24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали вооружённую агрессию против союзной республики Югославии, которая продолжалась 78 дней и ночей", — сказал Небензя.

Он напомнил, что в ходе тех бомбардировок погибли свыше 2 тысяч сербов, в том числе дети, женщины и люди преклонного возраста. Небензя также добавил, что позже цинично назвали "сопутствующим ущербом".

"Агрессия НАТО 1999 года против Югославии стала первым вооружённым нападением в Европе на суверенное государство после 1945 года. Такой вот трагический вклад в европейскую историю внёс, как они себя называют, "сугубо оборонительный блок НАТО", — подытожил он.

Ранее Небензя заявил, что Россия запросит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое будет посвящено теме биологических лабораторий США на Украине.