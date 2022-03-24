Британцы поиздевались над "потерявшимся" на саммите НАТО Джонсоном

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который выглядел крайне потерянным перед церемонией фотографирования на саммите НАТО, высмеяли читатели британской газеты Daily Mail.

Видео с "потерявшимся" Джонсоном появилось в интернете, на нём видно, что премьер-министр стоит в стороне от своих коллег, в то время, как они оживлённо общаются друг с другом.

Пользователь The Candy man в комментариях сравнил Джонсона со скитальцем, а Me-again1 назвал его ленивым клоуном.

"Он получает уважение, которого заслуживает", — написал bemused_voter.

Days view заявил, что "люди не разговаривают с тем, кто, очевидно, не может стоять на месте".

Ранее Джонсону указали на недостойное поведение во время заседания палаты общин в парламенте. Как сообщило издание The Guardian, пока с докладом выступал канцлер британского казначейства Риши Сунак, рассказывая о трагедиях и проблемах населения Украины, Джонсон "корчил рожи и посмеивался".