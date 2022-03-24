От бессилия и истерики США вводят санкции против всей Госдумы, заявил Слуцкий

Санкционный инструментарий США практически исчерпан, однако их цели не достигнуты, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что антироссийские санкции только приведут к полному разрыву отношений России и Штатов.

"США вводят санкции против всей Государственной думы скорее от бессилия и истерики. Санкционный инструментарий практически исчерпан, но цели своей Вашингтон не достигает и не достигнет", — передаёт РИА Новости его слова.

Политик объяснил, что всё новые и новые санкции против России "ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США".

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл новые антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. На этот раз жёсткие ограничительные меры распространили на депутатов и оборонные корпорации.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.