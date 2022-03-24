Санкционный инструментарий США практически исчерпан, однако их цели не достигнуты, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что антироссийские санкции только приведут к полному разрыву отношений России и Штатов.
"США вводят санкции против всей Государственной думы скорее от бессилия и истерики. Санкционный инструментарий практически исчерпан, но цели своей Вашингтон не достигает и не достигнет", — передаёт РИА Новости его слова.
Политик объяснил, что всё новые и новые санкции против России "ставят на грань полного разрыва отношения РФ-США".
Ранее стало известно, что Минфин США ввёл новые антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. На этот раз жёсткие ограничительные меры распространили на депутатов и оборонные корпорации.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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