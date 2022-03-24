В Турции констатировали смерть доллара из-за решения Путина

Читатели En Son Haber призвали Турцию взять пример с России и перейти на расчеты в турецкой лире во внешней торговле.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь всем в мире стало ясно, что обязательства в долларах и евро ненадёжны. Лидер страны призвал перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. При этом Москва не будет отказываться от обязательств перед клиентами и продолжит исполнять ранее заключённые газовые контракты.

Турки поддержали решение Путина и призвали Анкару последовать примеру российского лидера.

Один из читателей назвал президента РФ действительно умным политиком, решение которого укрепило рубль.

Другой пользователь выразил уверенность в крахе доллара после решения Путина и призвал власти Турции продавать вооружение другим странам за лиры.

По словам ещё одного юзера, во время президентства Джо Байдена доллар обесценится и "превратится в ничто". Также он констатировал конец американской гегемонии.

"США вырыли яму, но сами в неё попадут. Путин сделал важный ход, теперь доллар не смогут использовать в качестве кнута", — отметил читатель En Son Haber.