Politico: Путин издевается над Западом переходом на рубли в расчётах за газ

Президент России Владимир Путин решил поиздеваться над Западом, когда перевёл оплату за газ в рубли, сообщает издание Politico.

"Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", — указывается в материале.

По словам эксперта Тимоти Эша, решение президента России направлено на ослабление санкционного давления. Теперь покупатели российского газа столкнутся с трудностями, предрёк аналитик Джеймс Хакстепп.

Опрошенные Politico специалисты сошлись во мнении, что в текущих обстоятельствах может возникнуть много юридических споров

В среду, 23 марта, президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству в кратчайшие сроки перевести оплату за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин назвал это решение историческим, а спикер верхней палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что переход на рубля в расчётах за газ стабилизирует и укрепит российскую финансовую систему.