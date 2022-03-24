Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики освободили здание администрации украинского города Мариуполя. Об это он написал в своём Telegram-канале.
"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк", — сказано в сообщении Кадырова.
Лидер Чеченской республики также добавил, что другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его от "азовской нечисти".
В четверг, 24 марта, Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой чеченский боец едет на спецавтомобиле по Мариуполю и шутливо предлагает после зачистки города от украинских националистов переименовать его в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
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