Кадыров: чеченские бойцы освободили здание администрации Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики освободили здание администрации украинского города Мариуполя. Об это он написал в своём Telegram-канале.

"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутёк", — сказано в сообщении Кадырова.

Лидер Чеченской республики также добавил, что другие подразделения двигаются в параллельных направлениях города и зачищают его от "азовской нечисти".

В четверг, 24 марта, Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись, на которой чеченский боец едет на спецавтомобиле по Мариуполю и шутливо предлагает после зачистки города от украинских националистов переименовать его в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.